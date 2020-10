PJD : Les jeunes réclamant un congrès extraordinaire se plaignent de «restrictions»

Il y a quatre semaines, un groupe de jeunes du PJD a demandé dans un mémorandum la tenue d’un congrès extraordinaire du parti. Ils étaient alors quarante membres ayant apposé leurs signatures à l’initiative appelée «Critique et évaluation».

Un mois après son lancement, la requête gagne de nouveaux adhérents. Ils sont plus de 700 personnes du parti de la Lampe ayant rejoint le mouvement, dont «des membres du conseil national, de la commission centrale de la jeunesse et des dirigeants provinciaux et régionaux. Les signatures couvrent toutes les régions et les provinces du royaume», se félicitent les auteurs de l’initiative dans un communiqué.

Face à ce succès, ils se disent «déterminés» à organiser le congrès extraordinaire en vue de «corriger les erreurs du passé et rassembler tous les membres du parti quelles que soient leurs opinions et leurs idées, ce qui permettra au parti de consolider son unité et de renforcer ses rangs. La réalisation de cet objectif est considérée comme un impératif avant d’aborder les prochaines élections».

Le groupe des jeunes expriment, par ailleurs, son «rejet des différents types de restrictions auxquelles sont soumis les membres du comité de la communication». «Nous condamnons ces pratiques contraires à l'éthique qui mettent à nu les tendances d'exclusion et de vengeance que certains ont choisies pour répondre aux questions soulevées dans le mémorandum» du 16 septembre, dénoncent-ils.

Le bureau conseil national du PJ que préside Driss El Azami El Idrissi a déjà confié, au terme de leur réunion du 18 septembre, à la commission politique des politiques publiques d’«approfondir la discussion» sur les questions soulevées par le mémorandum en vue d’y «apporter les réponses communes et les propositions appropriées». Quatre semaines après cette réunion, la réponse de l'instance se fait toujours attendre.