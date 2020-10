Covid-19 : 2 721 nouveaux cas au Maroc, principalement à Casablanca, Agadir et Kénitra

Jusqu’à 17h ce dimanche, 2 721 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 173 632 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

Ainsi, le nombre d’infections cumulées atteint 478 pour 100 000 habitants, indique la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, dans le bilan quotidien du ministère de la Santé. Le taux d’infection de ces dernières 24 heures est de 7,5 pour 100 000 habitants au niveau national.

Le royaume a enregistré 2 591 nouvelles guérisons, portant à 143 972 le nombre total, avec un taux de rémission qui atteint 82,9%.

En revanche, le nombre de morts en 24 heures est de 50, un record portant le total de décès à 2 928 et le taux de létalité à 1,7%. 16 de ces décès ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Settat, 6 à Marrakech-Safi, 6 à Fès-Meknès, 6 dans l’Oriental, 6 à Beni Mellal-Khénifra, 3 à Rabat-Salé-Kénitra, 3 à Souss-Massa, 2 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 1 à Drâa-Tafilalet et un décès à Laâyoune-Sakia El Hamra.

Le royaume compte désormais 26 732 cas actifs. 534 patients sont dans un état critique, dont 32 nouveaux cas lors des dernières 24h, tandis que 58 sont sous intubation. Le taux d’occupation des lits de réanimation dédiés au Covid-19 baisse ainsi à 26,3%, précise-t-on.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat arrive en tête avec 1 221 cas : 918 à Casablanca, 102 à Mohammedia, 63 à El Jadida, 53 à Settat, 45 à Berrechid, 26 à Nouaceur, 5 à Benslimane, 5 à Sidi Bennour et 4 à Mediouna. Vient ensuite Rabat-Salé-Kenitra avec 408 nouvelles infections : 111 à Kénitra, 92 à Salé, 56 à Rabat, 54 à Skhirat-Témara, 39 à Sidi Kacem, 32 à Khemisset et 24 à Sidi Slimane.

Souss-Massa suit avec 207 nouveaux cas : 115 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 35 à Inzegane-Ait Melloul, 29 à Taroudant, 14 à Chtouka-Ait Baha, 13 à Tiznit et un cas à Tata. De plus, 185 cas ont été recensés à Tanger-Tétouan-Al Hoceima : 68 à Tétouan, 29 à Tanger-Assilah, 40 à M’Diq-Fnideq, 27 à Chefchaouen et 21 à Larache.

L’Oriental a enregistré, de son côté, 148 nouvelles infections : 86 à Oujda-Angad, 23 à Jerada, 21 à Berkane, 15 à Guercif et 3 à Taourirt. Beni Mellal-Khénifra suit avec 135 nouvelles infections : 49 à Beni Mellal, 33 à Khouribga, 25 à Fqih Bensaleh, 22 à Azilal et 6 à Khénifra.

A Drâa-Tafilalet, 131 nouveaux cas ont été confirmés entre hier et aujourd’hui : 69 à Errachidia, 24 à Ouarzazate, 19 à Midelt, 15 à Tinghir et 4 à Zagora.

Marrakech-Safi a enregistré, pour sa part, 129 nouveaux cas (81 à Marrakech, 15 à Kelaa des Sraghna, 11 à Essaouira, 7 à Chichaoua, 6 à Rhamna, 5 à Youssoufia, 3 à Al Haouz et 1 à Safi) tandis que 72 nouvelles infections ont été recensées à Fès-Meknès (28 à Taounate, 13 à Fès, 11 à Taza, 10 à Meknès, 5 à El Hajeb, 4 à Sefrou et 1 à Ifrane).

Enfin, dans les provinces du Sud, 63 nouveaux cas ont été enregistrés à Laâyoune-Sakia El Hamra (56 à Laâyoune, 5 à Es-Smara et deux cas à Boujdour), 17 cas à Guelmim-Oued Noun (7 à Guelmim, 6 à Sidi Ifni, 2 à Assa Zag et 2 à Tan Tan) et 5 infections dans la province d’Oued Ed-Dahab (Dakhla-Oued Ed-Dahab).