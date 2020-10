Des Néerlando-marocains arrêtés en Espagne dans le démantèlement d'un réseau de trafic de cocaïne

La police espagnole a arrêté plusieurs Néerlando-marocains, membres du «gang de drogue le plus actif d'Europe», démantelé par l’Espagne cette semaine.

Selon les médias Sceptr et Algemeen Dagblad (AD), le gang était spécialisé dans le trafic de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud et aurait même tenté récemment d’introduire 6 tonnes de cette drogue en Europe.

Les arrestations ont nécessité une coopération internationale très étroite. Les provinces de Malaga et de Valence et les villes d'Amsterdam, d'Utrecht, de Rotterdam et de Papendrecht ont ainsi étroitement collaboré pour aboutir au démantèlement avec succès du réseau criminel.

Au total, 8 suspects ont été arrêtés, dont 5 en Espagne et 3 aux Pays-Bas. Un conteneur de 480 kilos de cocaïne à Valence a également été saisi lors de l'opération. Celle-ci couronne plus de 22 mois d’enquête qui a commencé en Espagne lorsqu’en 2009, la police de Pontevedra (sud-ouest de la communauté autonome de Galice) avait saisi un conteneur de cette drogue et avait commencé à enquêter sur le réseau criminel, avant de découvrir que ses dirigeants résident aux Pays-Bas.

Selon la police espagnole, plusieurs membres de gangs étaient déjà connus pour d'autres infractions pénales graves telles que l'extorsion, le trafic d'armes et même le meurtre.