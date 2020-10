Nouvelles infections au Covid-19 dans les rangs du Hassania d’Agadir et du Raja

Au lendemain des tests effectués, jeudi, ayant révélé 5 infections au nouveau coronavirus dans ses rangs, le Hassania Union Sport d'Agadir (HUSA) a annoncé ce dimanche deux autres cas de joueurs positifs.

La délégation du Hassania d’Agadir a, de nouveau, été testée par le laboratoire international de Témara le samedi 17 octobre 2020 à la demande de la CAF, explique le club dans un communiqué de presse relayé sur sa page Facebook.

«Au total, le Hassania déplore, aujourd’hui, la présence dans ses rangs de 7 joueurs positifs. Il s’agit de : Rami Yassine, Ech-Chammakh Jamal, El Khanboubi Abdelaali, Asmoun Abdallah, Ait Mohamed Karim, Lirki Abdelhafid et Qamoum Ismail.» HUSA

Le communiqué rappelle que «la commission d’organisation des compétitions interclubs et de la gestion du système d’octroi des licences a décidé que dans le cas où le nombre de joueurs testés positivement dépasse 5, le cas sera soumis à la commission compétente pour prendre la décision nécessaire». «Notre club va donc introduire, dès le dimanche 18 octobre 2020, une demande auprès de ladite commission pour que notre cas soit discuté de toute urgence», conclut le communiqué signé Habib Sidinou, président du HUSA.

Vendredi, le Hassania d’Agadir a confirmé l’infection de cinq joueurs et de quatre membres de son équipe technique et médicale, tous atteints du nouveau coronavirus, et ce «malgré toutes les mesures sanitaires prises et les efforts consentis pour protéger» ses membres.

De son côté, le Raja de Casablanca a annoncé samedi que les résultats de la quatorzième vague de tests à laquelle la première équipe du club a été soumise a permis de détecter deux cas positifs, qui seront soumis au protocole sanitaire en vigueur.

Les verts et blancs précisent que les autres 39 tests effectués sur les joueurs de l’équipe et son staff technique, médical et administratif sont revenus négatifs.

A rappeler que le Hassania d’Agadir doit affronter, demain, la Renaissance sportive de Berkane en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), tandis que le Raja croisera le fer avec Zamalek égyptien ce dimanche dans le cadre du match aller de la Ligue des Champions de la CAF, à partir de 20h.