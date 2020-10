Maroc : Le PLF-2021 et trois projets de décret l'accompagnant adopté en Conseil de gouvernement

Le conseil de gouvernement, réuni vendredi sous la présidence du chef du gouvernement Saadeddine El Othmani, a approuvé le projet de loi de finances (PLF) pour l'année budgétaire 2021 et trois projets de décret l'accompagnant.

Lors dudit conseil, le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration a présenté les évolutions qui ont marqué le contexte national et international, notamment suite à la propagation de la pandémie du Covid-19, et les mesures prises pour y faire face, traduisant ainsi l'opérationnalisation des hautes directives royales contenues dans les discours du roi et dans le cadre desquelles s'inscrit le PLF-2021.

Dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue de ce conseil, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi a souligné que les principales orientations retenues pour le PLF 2021, ont pour priorité la création de l’emploi, le soutien de l’entreprise nationale, la généralisation de la couverture sociale et la réforme des Etablissements et Entreprises Publics (EEP).

Les orientations reposent sur trois axes : le premier porte sur l’accélération du lancement d’un plan de relance de l’économie nationale. Le deuxième porte, quant à lui, sur le lancement de la généralisation de la couverture médicale de base sur une période de deux années (2021-2022), comme étant une première étape de cette réforme, tandis que le troisième axe concerne le renforcement des bases de l’exemplarité de l’Etat et l’optimisation de son fonctionnement à travers l’amorçage d’une réforme des EEP qui vise la mise en cohérence de leurs missions et le rehaussement de leur efficience économique et sociale.

Dans le même cadre, Saaid Amzazi a souligné que le Conseil de gouvernement a examiné et approuvé trois projets de décret accompagnant le PLF-2021, dont le projet de décret n° 2.20.723 sur la délégation du pouvoir au ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration en ce qui concerne les emprunts internes et le recours aux autres instruments financiers.