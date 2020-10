Maroc : Près de 5 tonnes de chira saisies lors d'une opération antidrogue à Mohammedia

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont mis en échec, vendredi soir, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une tentative de trafic international de drogue et saisi une quantité de 4 tonnes et 967 kilogrammes de chira.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que ces quantités importantes de chira ont été saisies suite à une opération de surveillance et de suivi à l'entrée de la ville de Mohammedia, où une voiture utilitaire a été interceptée et son conducteur qui était chargé de l'escorte de la drogue saisie a été interpellé.

#مكافحة_تهريب_المخدرات

إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز أربعة أطنان و967 كيلوغراما من مخدر الشيرا، في عملية مشتركة بين الشرطة القضائية بالدار البيضاء والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/5Y4L08flxg — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) October 17, 2020

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d'identifier toutes les personnes impliquées dans ce réseau criminel et de déterminer ses ramifications aux niveaux national et international, ajoute le communiqué.