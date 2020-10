Nouveau record des infections à la Covid-19 au Maroc, avec 3 498 nouveaux cas en 24 heures

Jusqu’à 17h ce vendredi, 3 498 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 167 148 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

Ainsi, le nombre d’infections cumulées pour 100 000 habitants atteint 460,3, indique la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, dans le bilan quotidien du ministère de la Santé. Le taux d’infection de ces dernières 24 heures est de 9,6 pour 100 000 habitants au niveau national.

Le royaume a enregistré 2 953 nouvelles guérisons, portant à 138 989 le nombre total, avec un taux de rémission qui atteint à 83,2%.

En revanche, le nombre de morts en 24 heures est de 46, portant le total de décès à 2 818 et le taux de létalité à 1,7%. 17 de ces décès ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Settat, 8 à Souss-Massa, 7 dans l’Oriental, 4 à Rabat-Salé-Kénitra, 2 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 2 à Fès-Meknès, 2 à Beni Mellal-Khénifra, 2 à Guelmim-Oued Noun, 1 à Marrakech-Safi et un décès à Laâyoune-Sakia El Hamra.

Le pays compte désormais 25 341 cas actifs ainsi que 546 patients en état critique, dont 87 nouveaux cas lors des dernières 24h, tandis que 55 sont sous intubation. Le taux d’occupation des lits de réanimation dédiés au Covid-19 se maintient à 27%, précise-t-on.

1 259 cas à Casablanca et 241 nouvelles infections à Oujda-Angad

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat arrive en tête avec 1 723cas : 1 259 à Casablanca, 121 à Nouaceur, 95 à Mediouna, 65 à Mohammedia, 61 à Settat, 56 à Berrechid, 48 à El Jadida, 16 à Benslimane et deux cas à Sidi Bennour. Vient ensuite Rabat-Salé-Kenitra avec 425 nouvelles infections : 121 à Skhirat-Témara, 106 à Kénitra, 65 à Rabat, 50 à Salé, 45 à Sidi Slimane, 34 à Khemisset et 4 cas à Sidi Kacem.

L’Oriental suit avec 371 nouveaux cas : 241 à Oujda-Angad, 97 à Nador, 24 à Berkane, 17 à Guercif, 14 à Jerada, 3 à Taourirt et deux cas à Driouch. De plus, 217 nouvelles infections ont été enregistrées à Tanger-Tétouan-Al Hoceima : 75 à Tanger-Assilah, 51 à Tétouan, 25 à M’Diq-Fnideq, 20 à Larache, 14 à Chefchaouen, 7 à Ouazzane et un cas à Fahs Anjra.

A Beni Mellal-Khénifra, 200 nouveaux cas ont été confirmés entre hier et aujourd’hui : 61 à Fqih Bensaleh, 49 à Khouribga, 41 à Beni Mellal, 39 à Azilal et 10 cas à Khénifra. Souss-Massa a recensé, de son côté, 174 nouvelles infections : 114 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 37 à Inzegane-Ait Melloul, 6 à Taroudant, 6 à Tata, 6 à Chtouka-Ait Baha et cinq cas à Tiznit.

Pour sa part, Marrakech-Safi a enregistré 140 nouveaux cas : 105 à Marrakech, 7 à Youssoufia, 7 à Kelaa des Sraghna, 7 à Chichaoua, 7 à Rhamna, 4 à Essaouira et 3 cas dans la province d’Al Haouz.

Il s’agit également de 108 infections confirmées à Drâa-Tafilalet (53 à Errachidia, 21 à Ouarzazate, 15 à Tinghir, 13 à Midelt et 6 cas à Zagora) ainsi que 60 cas confirmés à Fès-Meknès (15 à Fès, 12 à Ifrane, 12 à Meknès, 8 à Taza, 7 à Sefrou, 4 à El Hajeb, un cas à Boulmane et un autre à Taounate.

Enfin, dans les provinces du Sud, 43 nouveaux cas ont été enregistrés à Guelmim-Oued Noun (26 à Guelmim, 10 à Sidi Ifni, 4 à Assa Zag et 3 à Tan Tan), 30 à Laâyoune-Sakia El Hamra (26 à Laâyoune, 3 à Es-Smara et un cas à Tarfaya) et 9 infections dans la province d’Oued Ed-Dahab (Dakhla-Oued Ed-Dahab).