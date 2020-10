Maroc : Environ 100 000 enfants considérés comme des sans-papiers dans leur propre pays

Près de 100 000 enfants sont sans état civil au Maroc, ce qui entrave leur accès aux services essentiels, comme l'éducation ou la santé, un phénomène qui s'est aggravé ces dernières années, d'après plusieurs experts. Selon l’agence espagnole EFE, le manque de documents - acte de naissance, livret de famille, carte d'identité - laisse ces enfants dans l'invisibilité la plus absolue.

Le gouvernement marocain a lancé en avril 2019 une nouvelle campagne nationale pour l'inscription des enfants à l'état civil ainsi qu’un comité ministériel mixte et des commissions régionales, mais le covid-19 et le confinement ont paralysé cette opération.

Selon les chiffres officiels présentés, en décembre 2018, par le ministre d’Etat chargé des droits de l'Homme, Mustafa Ramid, l'année dernière, 91 474 enfants non-inscrits à l'état civil avaient été identifiés.

Le président de la Fondation Amane pour la protection des enfants, Abdellah Soussi, a estimé que ces chiffres ne reflètent pas la réalité de ce phénomène et devraient être plus élevés, puisqu'il y a encore des enfants non identifiés, sans oublier qu'il y a aussi des adultes dans les limbes administratifs.

Selon Soussi, le phénomène n'est pas seulement rural, mais aussi urbain. En effet, un tiers des enfants non enregistrés sont originaires de la région de Rabat, Salé et Kénitra. «Partout où il y a une vulnérabilité sociale, il y aura de nombreux enfants non enregistrés», a déploré Soussi.

Les «candidats parfaits» pour finir hors du registre sont les enfants nés de mariages coraniques, les enfants de mères célibataires, ceux nés après un viol ou les enfants d'une famille en situation d'extrême pauvreté.

Les ONG qui œuvrent dans le domaine de la protection des enfants demandent une plus grande flexibilité dans les procédures administratives pour accélérer l'enregistrement des enfants.

Le gouvernement marocain a lancé une première campagne en 2017 qui, en décembre 2018, a réussi à inscrire 53 418 enfants à l'état civil.