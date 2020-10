Le maire d’Oujda et sept autre membres du conseil communal testés positifs au Covid-19

Le président conseil communal d'Oujda, Omar Hjira ainsi que 7 autres membres ont été testés positifs au nouveau coronavirus.

Selon le média arabophone Kifach, 34 des 65 membres du conseil ont subi mercredi des analyses de laboratoire pour détecter la maladie, après que le virus a été confirmé chez un employé travaillant comme ingénieur dans la commune.

Jeudi, la capitale de l’Oriental a enregistré un record d’infection au nouveau coronavirus, les analyses menées entre mercredi et jeudi ayant confirmé 306 cas positifs.

La mairie d’Oujda n’est pas le seul conseil communal où des cas du coronavirus ont été détectés. En août, le président du conseil communal d’Ouarzazate, Abderrahman Drissi et son adjoint Said Essadeq, ont été testés positifs au virus. En juillet, le maire de Marrakech et plusieurs de ses adjoints, dont des présidents d’arrondissements de la ville ocre, ont été testés positifs au covid-19.