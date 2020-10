Johnny Depp raconte comment il est tombé sous le charme du Maroc

Johnny Depp dans Waiting for the Barbarians / DR.

L’acteur américain Johnny Depp est récemment revenu sur le tournage de «Waiting for the Barbarians» de Ciro Guerra, dont une partie a été filmée près de Marrakech.

Dans une interview avec le quotidien italien La Repubblica, reprise par le quotidien belge Le Soir et citée par Le360, la star du cinéma hollywoodien a déclaré qu'il nourrit «une profonde affection pour le Maroc et ses habitants». «Il y a une grande gentillesse dans les yeux», confie-t-il.

Le film est sorti en août dernier sur les plateformes de streaming aux Etats-Unis, avec entre autres Myke Rylance et Robert Pattinson. En 2018, Johnny Deep a par ailleurs fait part au magazine américain The Playlist de son impatience de se rendre au Maroc, pour le tournage de cette adaptation du roman «En attendant les barbares» publié en 1980 par l’écrivain sud-africain John Maxwell Coetzee, prix Nobel de littérature.

Johnny Depp a également rendu hommage à Marlon Brandon dans cette interview, tout en évoquant l’importance de l’empathie et des valeurs humaines sur un plateau de tournage.

Dans «Waiting for the Barbarians», Johnny Depp tient le rôle de Joll, un colonel en charge de saper les tentatives de révoltes au niveau des postes-frontières de son empire, faisant usage de torture et d’interminables interrogatoires. L’histoire se passe dans un désert sans nom, où un magistrat gère un fort qui marque la frontière. Le pouvoir s’inquiète d’une invasion barbare et dépêche Joll sur les lieux. Accusé de trahison après avoir décidé de partir avec une jeune fille blessée, il devra également faire face au tortionnaire.