Matériaux de construction : Chryso devient actionnaire majoritaire du Marocain Aptex

Le groupe français Chryso, l’un des leaders mondiaux de la chimie des matériaux de construction a annoncé ce jeudi une prise de participation majoritaire dans la société marocaine Aptex.

Selon un communiqué du groupe disposant de 22 filiales étrangères et présent dans une centaine de pays et notamment au Maroc depuis plus de trente ans, cette prise de participation, ayant fait l’objet d’un accord signé aujourd’hui, intervient pour «maintenir la relation à long terme avec les clients marocains et renforcer l’encrage local de Chryso au Maroc».

«Nous allons ainsi accélérer le déploiement de nouvelles technologies et accompagner les industriels dans le développement de matériaux de construction performants et respectueux de l'environnement», déclare Thierry Bernard, PDG de Chryso, cité par le communiqué.

«La joint-venture Chryso-Aptex offrira à ses clients - cimentiers, producteurs de béton et préfabriqués, applicateurs, entreprises de construction - une gamme complète de solutions d'adjuvants et de produits décoratifs pour le béton, les additifs cimentaires et les chapes liquides ainsi que des services dédiés», poursuit le communiqué.

Celui-ci précise que cette opération reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes du Maroc, notant que la transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2020.