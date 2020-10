Une manifestation à Madrid demandant l'expulsion des mineurs non accompagnés  

La manifestation tenue à l'Est de Madrid et appelant à «l'expulsion des mineurs immigrés non accompagnés» (MENAS). / Ph. SOS Racisme Madrid

Plus d'un millier de personnes, pour la plupart des jeunes, ont manifesté mercredi après-midi dans les rues du quartier de San Blas-Canillejas, à l'est de Madrid, pour exiger «l'expulsion des mineurs immigrés non accompagnés» (MENAS).

Selon le journal espagnol El Pais, les manifestants ont terminé leur marche devant un bloc dans lequel résident des mineurs maghrébins sous la garde de la Communauté de Madrid.

Dans la marche, saluée par le parti d’extrême droit VOX, «des salutations nazies ont été aperçues» tout comme des slogans prêchant la haine à l’encontre de ces mineurs étrangers. Cette manifestation a eu lieu des heures après une altercation entre jeunes dans le quartier de Las Rosas mardi soir.

El Pais précise que l’ONG Sos Racismo, réagissant à cette manifestation, a demandé à la police d'enquêter sur les manifestants pour «incitation à la haine» et dans une moindre mesure, pour «violation des mesures de confinement». Selon l'ONG, les voisins ont été convoqués via les réseaux sociaux et notamment WhatsApp, ainsi que des affiches manuscrites déposées dans les boites aux lettres.

Consiguieron averiguar la dirección exacta del piso de acogida de los menores no acompañados y debajo de su ventana cantaron cosas como "Madrid será la tumba de los menas" pic.twitter.com/T6ssesEDeF — SOS Racismo Madrid #RegularizacionYa (@sosracismomad) October 14, 2020

San Blas Canillejas en Lucha, groupe antifasciste de la région, a publié pour sa part un communiqué en défense des mineurs, dans lequel il rappelle que les cibles des critiques sont «des mineurs en situation de détresse» qui «sont blâmés pour tous les maux».

Cette protestation a été déclenchée après une confrontation entre plusieurs jeunes mineurs, dans le quartier Las Rosas, enregistrée par les voisins et dans laquelle d’eux d’entre eux ont été agressés par les autres. La police nationale espagnole a d’ailleurs arrêté l'un des auteurs présumés de cette attaque mercredi après-midi, tandis que les trois autres ont été interpellés mercredi soir.