Salé : Un responsable d’Ozone soupçonné de viol sur une dizaine d’ouvrières

Un responsable de l’entreprise Ozone, en charge de la gestion des déchets au niveau de Rabat, Salé et Témara, a comparu, lundi, devant le procureur du roi près la Cour d’appel de la capitale.

En détention préventive, il sera soumis à une enquête du juge d’instruction de la chambre criminelle, pour son implication présumée dans le viol d’une dizaine d’ouvrières de l’entreprise, qui disent également avoir subi harcèlement et chantage sexuel.

Bien que le prévenu ait obtenu un retrait de quelques plaintes, le parquet a décidé de poursuivre l’instruction et de garder le concerné en détention, d’autant plus que d’autres plaignantes ont maintenu leur version et leurs témoignages. En effet, les ouvrières auraient présenté des preuves matérielles, notamment des vidéos, des échanges téléphoniques avec le suspect ou encore des notes vocales, où ce dernier aurait demandé des faveurs sexuelles sous la menace de licencier les femmes en question, si elles refusaient. Pour sa part, la direction de l’entreprise n’a pas réagi publiquement à l’affaire.

Selon leurs témoignages relayés par la presse, ces sévices auraient duré plusieurs mois, notamment pendant le ramadan. Mercredi, la section locale de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) a indiqué s’être saisie du dossier en appuyant les plaignantes devant la justice. Dans ce sens, l'ONG appelle également les victimes de viol et d’agressions sexuelles dans le milieu professionnel à «briser le silence, en saisissant la justice et en mettant les entreprises incriminées devant leurs responsabilités».

Dans son communiqué parvenu à Yabiladi, l’ONG a rappelé par ailleurs qu’Ozone ne serait pas impliquée pour la première fois dans des actes pouvant donner lieu à des poursuites pénales. En avril 2014, une cheffe de service de l’entreprise aurait porté plainte pour agression à l’arme blanche devant son domicile, après avoir révélé des irrégularités liées à un manque de respect des clauses de contrat signé avec la commune de Rabat.