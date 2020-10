France : Un collectif de salariés maghrébins dénonce des «discriminations» au sein d'une ONG

Le torchon brûle au sein de l’Association ardennaise pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes, appelée également «La Sauvegarde des Ardennes».



Ainsi, après une première plainte pour discrimination, voilà qu’un collectif composé de 12 éducateurs en CDI, d’origine maghrébine, s’est créé afin de dénoncer «les agissements de la direction».



Selon le média local Radio8 qui suit les deux affaires, ces Maghrébins dénoncent une «affaire de discrimination qui apparait au sein de la structure gérée par le groupe SOS». «Le collectif dénonce une chasse aux sorcières. Les salariés d’origine maghrébine seraient systématiquement mis en cause», affirme-t-on.



Ainsi, lors d’une supposée affaire de maltraitance sur une adolescente de 16 ans dernièrement, 5 éducateurs ont été mis à pied, explique le média. «Deux éducatrices Laetitia et Margaux seront finalement réintégrées alors que les 3 autres éducateurs "maghrébins" ont eu été visés par des mises à pieds conservatoires», ajoute-t-on. La même source précise que l’un des éducateurs, en poste depuis 2015, a même été licencié pour une affaire qui date du 5 janvier dernier et dénonce aujourd’hui un licenciement abusif «au faciès».

Selon les salariés rencontrés par le média, «le groupe SOS, et depuis son arrivé en décembre 2017, n’a rien apporté à la Sauvegarde. Bien au contraire à ce jour il y aurait moins de diplômés au sein de la Mecs et du centre éducatif».

La direction de l’association, via son DG Frédéric Chapey, a dit «ne pas accorder de crédit à un collectif non identifié».

Son directeur est, par ailleurs, convoqué devant le tribunal de police le 18 novembre prochain pour des plaintes déposées par deux frères d’origine maghrébine, salariés de cette structure. Dans un mail adressé à l’un de ses directeurs, Frédéric Chapey aurait qualifié l’un des deux frères de «rat».