Marocains du monde : Une plateforme numérique pour renforcer la protection juridique

La ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger (MRE), Nezha El Ouafi, a affirmé, mercredi à Rabat, l'intention du ministère de créer une plateforme numérique pour renforcer la protection juridique des Marocains du monde.

S'exprimant à l'ouverture d'une journée d'étude organisée à l'occasion de la Journée nationale de la femme (10 octobre) sous le thème de «la protection de la femme MRE à la lumière du Code de la famille et des Conventions internationales», la ministre a affirmé que cette plateforme permettra aux experts et aux juristes au Maroc et à l'étranger d'interagir entre eux et de partager leurs expériences et expertises. L’objectif serait de «proposer des mesures pratiques aux différentes problématiques qui se posent dans le cadre d'un projet ambitieux visant à capitaliser et à tirer profit de leurs compétences professionnelles», a-t-elle expliqué.

Cette plateforme offrira également la possibilité de renforcer la mobilisation des compétences marocaines à l'étranger dans le domaine juridique, y compris dans le cadre du Réseau des avocats marocains et d'origine marocaine exerçant à l'étranger, afin de pouvoir accompagner les évolutions législatives et règlementaires dans les pays de résidence et œuvrer en faveur de l'harmonisation entre les différents systèmes juridiques.

A ce titre, la ministre a salué le rôle consultatif et la grande mobilisation des avocats marocains et d'origine marocaine exerçant à l'étranger pendant la période de la pandémie du coronavirus, dont 56 se sont portés volontaires pour prodiguer des conseils juridiques aux MRE, offrant ainsi près de 7 000 consultations.

La responsable a relevé que l’intérêt de cette journée d'étude réside dans l'examen de la législation qui encadre la protection juridique de la famille marocaine résidant à l'étranger. Et d'ajouter que l'une des plus importantes problématiques relevée par une évaluation menée par le ministère délégué sur les accords de coopération judiciaire dans le domaine civil en relation avec les droits juridiques et sociaux des MRE, est la difficulté de la justice des pays d'accueil à reconnaître et à exécuter certains des jugements rendus par les tribunaux marocains.