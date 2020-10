Un conseil des ministres sans les traditionnelles nominations aux postes supérieurs

Le conseil des ministres du 14 octobre n'a pas connu les traditionnelles nominations aux postes supérieurs. Et pourtant, la réunion a connu l'adoption du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à la nomination aux fonctions supérieures.

«Ce projet vise à ajouter l’Agence Nationale des Registres et la Société de Garantie et de Financement de l’Entreprise à la liste des établissements et entreprises stratégiques, dont la nomination des responsables est délibérée en Conseil des ministres», indique le porte-parole du Palais royal dans un communiqué.

Dans son discours du vendredi 9 octobre prononcé à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle année parlementaire, le souverain a appelé le gouvernement El Othmani «à opérer une révision profonde des critères et des procédures de nomination aux postes supérieurs, afin d’inciter les compétences nationales à intégrer la fonction publique et à la rendre, in fine, plus attractive».

Pour mémoire, le conseil des ministres du 7 juillet avait connu la désignation du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de nouveaux ambassadeurs du royaume.