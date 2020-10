Maroc : Trois textes juridiques relatifs au domaine militaire adoptés en conseil des ministres

Le roi Mohammed VI a présidé, ce mercredi 14 octobre, un conseil des ministres. La réunion a été marquée par l’approbation de trois textes juridiques relatifs au domaine militaire, indique le porte-parole du Palais Royal, Abdelhak El Mrini, dans un communiqué.

Le premier porte sur «les services de confiance pour les transactions électroniques visant à établir un régime plus inclusif qui permet la numérisation de la majorité des transactions électroniques et conférer une plus grande flexibilité pour une large utilisation de la signature électronique et la fixation de différents niveaux de la signature électronique qui sont compatibles avec la qualité des transactions électroniques et ajouter d’autres services de confiance comprenant le cachet électronique et l’horodatage électronique et les services d’envoi recommandé électronique et l’authentification des sites internet», précise la même source.

Le deuxième est un projet de décret «fixant les conditions et les modalités de délivrance des autorisations de la recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationale. Le texte précise le cadre réglementaire applicable aux activités de la recherche scientifique marine et leur encouragement dans notre pays et associe les instances et les chercheurs marocains à la recherche scientifique marine menée par les étrangers, tout en veillant à la préservation des intérêts du Royaume et la sécurité et la souveraineté nationales. Le texte prévoit également la création d’une Commission nationale de la recherche marine».

Pour mémoire en mars 2016, le royaume avait commandé à la société française Kership la construction d’un navire hydrographique et océanographique multi-missions «Ibn Battuta». Après des essais techniques en août 2018, la marine royale l’avait réceptionné la même année.

Le troisième texte est un projet de décret «fixant la composition et le mode de fonctionnement de la commission de réforme des personnels des Forces auxiliaires : il a pour objet principal de fixer les attributions de cette commission en y adjoignant un représentant de la Caisse Marocaine des Retraites et en y renforçant la présence du corps des Forces auxiliaires en la personne d’un officier supérieur de grade inspecteur de 1-ère classe. Il a également pour objet de permettre à la commission de tenir ses réunions dans les sièges des Commandements Régionaux dans le but de rendre un service de proximité aux membres de ces forces».