«Maskne» ou comment combattre la poussée d'acné provoquée par le port des masques

Le port d'un masque fait désormais partie de notre vie quotidienne en tant qu'accessoire incontournable. À l'extérieur, dans le bus et au supermarché, porter un masque facial est devenu la nouvelle norme et un devoir civique pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au Maroc, les autorités locales ont décidé, en avril dernier, d’instaurer l’obligation de porter un masque dans les espaces communs.

Toutefois, cette mesure peut provoquer dans certains cas, par inadvertance, un inconfort mais aussi certains problèmes de peau, comme l’acné. Appelé «maskne» ou «masque acné», ce problème souligne ainsi l'effet secondaire qui peut survenir lors du port d'un masque facial.

Pores obstrués et irritation cutanée

L'acné induite par un masque survient quand «celui-ci empêche la peau en dessous de ‘respirer’», nous explique le dermatologue casablancais Mohamed Laglaoui. Il évoque notamment «l'occlusion de la peau» qui empêche l'évaporation normale de la surface cutanée. En effet, puisque la peau ne respire pas, et que la transpiration n’est pas évacuée, les pores se bouchent dans les zones couvertes par le masque, selon la spécialiste en dermatologie interventionnelle et médecine esthétique, Mouna Hanadi Elallam.

«Le port du masque peut provoquer des irritations sur la peau, notamment au niveau des points de contact entre le masque et cette dernière. Nez, menton, haut des joues, et arrière des oreilles sont donc davantage concernés par ces diverses irritations», explique la médecin de Casablanca.

Elle ajoute que par conséquent, le port de masque «entraîne la naissance de problèmes de peau chez certains, quand il aggrave les problèmes cutanés déjà présents chez d’autres, comme l’acné chez les peaux à tendance acnéique et des eczema, la dermatite séborrhéique chez les peaux atopiques».

A différentes peaux, différents problèmes

Ces problèmes de peau se produisent différemment, selon le type de peau. Pour une peau sèche et sensible, le port d'un masque «absorbe l’huile naturellement présente dans l’épiderme et provoque ainsi une aggravation des irritations et de la sécheresse cutanée», précise la praticienne. De ce fait, «picotements, démangeaisons et rougeurs se font plus intenses».

Les peaux grasses ou mixtes (ayant une peau grasse sur certaines zones du visage et une peau sèche sur d'autres) peuvent éprouver des «boutons d'acné inopinés». Pour Dr. Elallam, le masque peut ainsi «emprisonner l’huile et les débris cutanés dans les pores et alors, créer des boutons d’acné».

Pour éviter ces problèmes cutanés tout en gardant le masque, la dermatologue recommande de «bien nettoyer sa peau matin et soir avec des produits pharmaceutiques adaptés à chaque type de peau» et «éviter -dans le mesure du possible- le maquillage et les crèmes trop grasses».

«Il faut également prévoir, d’une manière régulière, des soins de visage médicaux pour un nettoyage profond de la peau, particulièrement l’élimination des comédons fermés et ouverts.» Dr Mouna Hanadi Elallam

En plus du nettoyage de la peau, le fait de porter un masque n’élimine pas le besoin d'utiliser des crèmes solaires. «Il faut appliquer une protection solaire car le masque, quel qu’il soit, ne protège pas la peau des rayons UV», insiste l’experte en dermatologie interventionnelle.

Le port d'un masque propre est également une étape primordiale pour éviter les problèmes de peau tout en prévenant la propagation du virus en même temps. Il faut également les changer toutes les quatre heures, a conclu la dermatologue.