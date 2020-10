Le permis à Sidi Mokhtar de Sound Energy prolongé à cause du coronavirus

Les autorités marocaines ont décidé, mardi, d’accorder une prolongation de deux ans du permis onshore de Sidi Mokhtar de la société d’exploration gazière Sound Energy PLC.

Selon Londres South East, le permis initialement limité à deux ans et six mois, a été prolongé jusqu'à octobre 2022, à cause de perturbations liées à la pandémie du nouveau coronavirus et les mesures restrictives qu’elle a imposées.

«Les permis de Sidi Mokhtar couvrent 4 712 kilomètres carrés dans le bassin d'Essaouira au centre du Maroc», a rappelé la même source.

Londres South East souligne enfin que Sound Energy détient 75% dans les permis où elle opère au Maroc, les 25% restants étant détenus par l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM).