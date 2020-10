Renault déplace la production de la Dacia Sandero de Roumanie vers le Maroc

Le constructeur automobile Renault a décidé de dédier exclusivement la production de la troisième génération de son modèle Dacia Sandero au Maroc.

Selon le média Romania Insider, le groupe a décidé ainsi de déplacer la production de ce modèle vers le Maroc, en réservant l'usine automobile roumaine Renault Dacia à la production des «modèles à plus forte valeur ajoutée, ainsi que du modèle économique Logan».

La troisième génération de Dacia Sandero de Renault sera produite dans ses usines marocaines de Tanger et Somaca à Casablanca, précise-t-on.

Les usines Renault au Maroc ont commencé à produire les modèles Dacia Lodgy et Dokker, ainsi que la Logan, en 2012. Sandero et Logan MCV ont ensuite été tous les deux produits au Maroc et en Roumanie.

Le Groupe Renault Maroc a annoncé, début septembre, que ses deux usines se préparent à la fabrication des nouvelles générations de Sandero, Sandero stepway et Logan.

A rappeler que le groupe exporte près de 90% de sa production vers 74 destinations.