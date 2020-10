El Harhoura : Nuit blanche pour les autorités suite des projets touchant la Ceinture verte

Le Wali de Rabat-Salé-Kénitra ainsi que le gouverneur de Témara ont vécu, avant-hier, une nuit blanche suite une nouvelle colère royale. A El Harhoura, le roi Mohammed VI qui effectuait une visite dans la forêt de cette commune, a considéré que des nouveaux projets ont porté atteinte à la Ceinture verte entourant la ville de Rabat.

Ainsi, Mohamed Yacoubi, nommé Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra en février 2019, tout comme le gouverneur de Témara et d’autres responsables ont été mobilisés pour démolir des constructions, notamment en bois et bloquer l’accès à des routes nouvellement construites dans le cadre de ce projet, rapporte Al Massae dans son édition de ce mercredi. «Les responsables ont passé la nuit à convoquer des ouvriers et des tâcherons pour bâtir des murs afin de blqouer la nouvelle route ayant nécessité près d’un an de travaux qui se sont terminés en août dernier», précise-t-on.

Le journal note, citant des sources bien informées, que plusieurs têtes risquent de tomber suite à cette nouvelle colère royale et que cette atteinte à la Ceinture vert de Rabat relève de la responsabilité directe de la Wilaya de la capitale ainsi que l’entreprise Rabat Région Aménagement, en plus de Haut-commissariat aux Eaux et forêts.

A rappeler que la Ceinture verte de Rabat est une forêt péri-urbaine reboisée qui s’étale sur plus de 1 000 hectares et constitue un véritable poumon pour la capitale