Droits compensateurs : L’OCP signe un contrat avec un cabinet de lobbying américain

Cornerstone Government Affairs, société américaine bipartite d’affaires publiques spécialisée dans les relations gouvernementales et le lobbying, a signé un contrat d’un an de 300 000 dollars avec la filiale américaine de l’Office chérifien des phosphates (OCP).

L’accord est entré en vigueur le 1er octobre, a rapporté O’Dwyer. Il devrait aider l’OCP à «coordonner et diriger une campagne de communication stratégique et de plaidoyer pour OCP NA, concernant les enquêtes en matière de droits compensateurs du gouvernement américain sur les importations d’engrais phosphatés».

Dans ce dernier accord de l’OCP, il s’agit également de faciliter et d’améliorer les communications avec «les dirigeants démocrates et républicains de la Chambre et du Sénat, la prochaine génération de dirigeants de la Chambre et du Sénat, ainsi que les futurs présidents de commission».

Selon l’accord, l’entreprise «contactera les membres de l’administration Trump et la campagne de Joe Biden pour se positionner à l’avenir» et «s’engagera dans la sensibilisation des organisations agricoles et commerciales afin d’obtenir le soutien de tiers pour l’OCP».

La signature de ce contrat intervient alors que le producteur américain de phosphate, Mosaic Co., a déposé en juin dernier des requêtes auprès du département du Commerce et de la US International Trade Commission, pour déterminer si les engrais phosphatés au Maroc et en Russie recevaient des subventions qui tomberaient sous le coup de la loi.

Pour sa part, l’OCP a envisagé de contester la requête car ses engrais «ne reçoivent aucune forme de subvention de l’Etat», ont indiqué des responsables de l’entreprise. L’office a également annoncé qu’il pourrait envisager d’arrêter les ventes d’engrais aux Etats-Unis, si le Département du commerce américain imposait un droit antisubventions sur ses importations.