France : L'extradition vers le Maroc bloquée pour une victime présumée de violences conjugales

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a statué cette semaine sur la situation de Zakia, une Marocaine de 50 ans faisant l’objet d’un mandat d'arrêt international émis par le Maroc. Selon France Bleu, la justice marocaine la poursuit pour un faux en écriture après qu'elle a gagné le territoire français grâce une autorisation signée de son mari.

L'OFPRA lui a ainsi accordé une protection subsidiaire qui empêche l’extradition de cette mère de famille, victime présumée de violences conjugales et qui craignait de rentrer au Maroc où elle serait en danger, précise-t-on.

«En raison des violences conjugales qu'elle dit avoir subies et des violences sur ses filles, Zakia avait exprimé, lors de son dépôt de demande d'asile, la crainte d'être victime de traitements inhumains et dégradants de la part de son époux en cas de retour au Maroc», complète le média français La Provence.

La radio française explique que la protection subsidiaire est un titre de séjour d'au moins deux ans qui permettra à Zakia, réfugiée dans le Vaucluse, de rester en France avec ses deux filles de 14 et 17 ans. Elle séjournera ainsi sur le territoire français et sera placée sous la protection juridique et administrative de l'OFPRA.

«Son avocate, avec les associations Rheso et Solidarité femme, se sont battues pour faire régulariser sa situation. Elles ont même interpellé le gouvernement», conclut-on.