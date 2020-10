Sahara : Le ministre des Finances de l’Afrique du sud appelle à prendre les armes contre le Maroc

Le gouvernement sud-africain se mobilise pour défendre les positions du Polisario. Cette mobilisation ne concerne plus seulement les ministres des Affaires étrangères et des représentants du pays auprès des Nations unies et des organisations internationales. Le ministre des Finances, Tito Mboweni, a rallié ce groupe mais à sa manière. Il s’est adressé dans des tweets à ses «frères et sœurs d’armes» dans des partis africains, d’Amérique centrale et même en Asie, leur demandant d' «en terminer avec la question du Sahara occidental. L’hésitation est inefficace».

Cet appel est destiné essentiellement au Front révolutionnaire pour l’indépendance du Timor Oriental (Fretelin), l’Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (Swapo Namibie), le Front de libération du Mozambique (Frelimo), l’Union nationale africaine du Zimbabwe(ZANU), l’Union du peuple africain du Zimbabwe (ZAPU), le mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) et l’Etat du Nicaragua où le Front sandiniste de libération nationale du couple Ortega est au pouvoir.

«Pourquoi de nos jours, un pays africain s’autorise à en coloniser un autre ? Frères et sœurs, non, cela doit prendre fin. La liberté pour le Sahara Occidental doit intervenir maintenant. Ce truc de diplomatie ne fonctionne pas. Soyons haut et fort !», a-t-il insisté.

Why in this day and age,one African country is allowed to colonize another?Oppress a people! Our own comrades, brothers and https://t.co/7xXwd0dda7!This must end. Freedom for Western Sahara must come now!Urgent task.This diplomacy thing is not working.Let us be loud and clear!!