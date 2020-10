France : Des artistes marocains participent à une exposition de la Saison Africa2020

Des artistes marocains participent à une exposition collective dans le cadre de la Saison Africa2020 qui se déroulera en France, métropole et territoires ultra-marins, de décembre 2020 à l'été 2021, apprend-on mardi auprès des organisateurs.

Intitulée «Distance Ardente», cette exposition se tiendra du 8 novembre au 21 mars 2021 au Musée régional d'art contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée (Mrac Occitanie) de la ville de Sérignan.

Organisée sous le commissariat d'Hicham Daoudi, l'exposition collective rassemblera plus de 10 artistes, la majorité Marocains. Il s'agit de Mariam Abouzid Souali, Mustapha Akrim, Zainab Andalibe, Mohamed Arejdal, Hicham Ayouch, Hassan Bourkia, Simohammed Fettaka, Khalil Nemmaoui et Fatiha Zemmouri. Deux autres artistes l'Egyptien Moataz Nasr et le Sénégalais Diadji Diop y prennent également part.

Centrée sur la question du dialogue des mémoires, des identités et des cultures, l'exposition est «une invitation à tous les publics et une célébration de ce qui nous enrichit : la mixité», soulignent les organisateurs.

Conçue autour des grands défis du 21ème siècle, la Saison Africa2020, une initiative du Président français Emmanuel Macron mise en œuvre par l'Institut français, a pour ambition de présenter les points de vue de la société civile du continent et de sa diaspora récente dans tous les secteurs d’activité.

Artistes, scientifiques, intellectuels et entrepreneurs africains vont partager, durant cet événement hors norme, avec le public français une série de questionnements sur l’état de l’Afrique et des sociétés contemporaines.

Initialement prévue de juin à décembre 2020, la Saison Africa2020 a été reportée à décembre 2020 jusqu'à juillet 2021, en raison du Covid-19.