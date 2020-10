Des entreprises turques dénoncent des retards à la douane du Maroc après l'amendement de l'ALE

Des entreprises turques ont dénoncé de nouveaux retards ces dernières semaines pour exporter des vêtements vers des pays d'Afrique du Nord, dont le Maroc qui modifié un accord de libre-échange (ALE) avec la Turquie pour augmenter les droits de douane jusqu'à 90% sur ces produits.

Selon l’agence Reuters, trois groupes turcs d’exportation de produits de prêt-à-porter se sont plaints de «demandes inhabituelles de paperasse», en plus d’un retard dépassant de «cinq fois les durées habituelles de traitements de dédouanement au Maroc et en Algérie».

Ces derniers mois, les exportateurs ont été confrontés à des retards «non officiels et non documentés» à la frontière, a déclaré Giyasettin Eyyupkoca, chef de l'Association turque de l'industrie et des entreprises Laleli. «Il faut même 10 à 12 jours pour dédouaner nos marchandises, au lieu de deux jours comme d'habitude.»

«Les pays d'Afrique du Nord essaient de garder la Turquie hors du jeu alors que les marques européennes se réorganisent loin de la Chine après la pandémie», a déclaré Hadi Karasu, chef de l'Association des fabricants de vêtements turcs. Il a estimé que «les dernières taxes au Maroc font partie de cette stratégie».

Reuters précise que les groupes turcs n'ont pas fourni les noms des sociétés déposant des plaintes et qu’elle n’a pu déterminer la raison des retards, après avoir tenté de joindre les ministères du Commerce du Maroc et d'Algérie, qui «n’ont pas immédiatement été disponibles pour commenter».

Elle rappelle aussi que le gouvernement marocain a déclaré la semaine dernière que les pourparlers entamés avec Ankara en janvier avaient abouti à un amendement en août de l’accord de libre-échange signé entre les deux parties en 2004.

La Turquie a exporté 2,2 milliards de dollars de marchandises vers le Maroc l'année dernière, créant un déficit commercial pour Rabat et poussant certains législateurs et responsables de l'industrie marocains à se plaindre de concurrence déloyale, conclut-on.