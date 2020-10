Séville : Un responsable de VOX dénonce son agression par deux Marocains

Deux personnes d'origine marocaine, auraient attaqué, dimanche à Séville, le chef de la communication de Vox en Andalousie et expert des politiques migratoires, Rubén Pulido, rapporte le média espagnol OK Diario.

«J'allais dans un supermarché qui ouvre les jours fériés. Ils ont commencé à me suivre avec des insultes avant de me frapper», a déclaré Rubén Pulido au média espagnol, qui décrit des «ecchymoses au visage et à la tête» du responsable du parti d’extrême droite.

Dans une plainte déposée auprès de la police, il précise qu’il s’agit de «deux hommes d'environ 20-25 ans, avec un accent marocain», qui l’aurait traité, entre autres, de «raciste».