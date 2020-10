Bloqués à Ceuta, un Marocain et son fils de 7 ans regagnent le Maroc à la nage

Bloqué à Ceuta depuis le début de la pandémie, un père marocain a décidé de prendre un périlleux chemin pour rentrer chez lui. Selon El Faro de Ceuta, l'homme a nagé, samedi, vers le Maroc dans une tentative désespérée de regagner son pays.

Il n'était cependant pas seul. Citant des témoins oculaires, le média local rapporte que le fils du Marocain, âgé de 7 ans, l'accompagnait en étant vêtu d’un gilet de sauvetage.

Le père et le fils font partie de plusieurs autres Marocains ayant décidé de prendre cette route dangereuse pour rentrer chez eux. «Au cours de cette période, plus de cinquante hommes et, dans une moindre mesure, des femmes sont rentrés dans leur pays», à la nage, précise-t-on.

Pour mémoire, les autorités du Maroc et de Ceuta ont organisé des opérations de rapatriement conjointes au début du mois, permettant à 300 Marocains de rentrer chez eux. 200 autres avaient été rapatriés en mai.

Toutefois, malgré ces opérations, plusieurs Marocains restent encore bloqués dans la ville autonome.