Maroc/UE : Rabat courtise le Parti populaire européen

Le président du Parti populaire européen (PPE) Donald Tusk, a reçu hier à Bruxelles, l’ambassadeur du Maroc auprès de l’UE, Ahmed Rahhou. «Nous avons discuté du partenariat UE-Maroc, des défis régionaux, du COVID-19 et de son impact sur l'économie marocaine, ainsi que des relations UE-Afrique. Le Maroc est un partenaire fiable de l'UE dans plusieurs domaines, il est essentiel de maintenir un dialogue ouvert pour construire un partenariat encore plus fort à l'avenir», a écrit le Polonais sur sa page Facebook.

Le PPE, première force parlementaire réunissant environ 40 formations politiques de droite en Europe, est une véritable machine d’influence au niveau de la Commission et du Parlement européens. Ses membres occupent de hautes postes dans les deux instances. L’actuelle présidente la CE, l’Allemande Ursula von der Leyen, en est d’ailleurs membre. Avant de passer à la présidence du PPE, Donald Tusk était aux commandes (2014-2019) du Conseil de l’Europe.

Force est de constater que depuis la première année de cette 9e législature, au PE, ayant commencé après les élections de juillet 2019, ce sont les eurodéputés du Groupe Identité et Démocratie (formé par les représentants de partis d’extrême droite) qui manifestent plus d’ «enthousiasme» à défendre certains intérêts du Maroc en multipliant les questions écrites adressées à Josep Borrel pointant les détournements par le Polisario des aides européennes destinées à la population des camps de Tindouf et la situation des droits de l'Homme en Algérie.