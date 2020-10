Un sit-in de solidarité parallèlement à la deuxième audience dans l'affaire d'Omar Radi

Le Comité national pour la liberté d’Omar Radi et tous les prisonniers d’opinion a annoncé, ce lundi, l’organisation d’un sit-in de solidarité le 13 octobre 2020 à 9h30 devant le siège de la Cour d’appel de Casablanca (Bd des FAR).

Cette manifestation coïncidera ainsi avec la tenue, demain, de la deuxième audience de l’enquête avec le journaliste et militant Omar Radi. Elle sera tenue sous le slogan «Liberté immédiate pour le journaliste et militant Omar Radi. Non à la répression des voix libres», indique un communiqué du comité national parvenu à Yabiladi.

La même source insiste également sur le respect des mesures barrières. «Prière à tous les participants de respecter les mesures sanitaires en vigueur notamment la distanciation physique et le port du marque», indique-t-on.

Le 22 septembre, un sit-in tenu a été tenu à l’occasion de l’ouverture du procès d’Omar Radi, parallèlement à une campagne sur les réseaux sociaux pour la libération du journaliste, pour «soupçons d'attentat à la pudeur avec violences et viol» et «soupçons d’atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat» et détenu provisoirement à la prison locale Oukacha.