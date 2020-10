Le Maroc extradera deux criminels israéliens après un accord entre Rabat et Tel Aviv

Deux criminels israéliens qui s’étaient échappés d'Israël seront extradés du Maroc vers leur pays après qu'un accord a été conclu entre les responsables de la police du Maroc et d’Israël.

Selon Jerusalem Post, qui cite le média israélien Mako, Golan Avitan et Chiko (Moshe) Beit Adah seront ramenés en Israël via l'Espagne, étant donné que «le Maroc et Israël n’ont pas de relations diplomatiques».

«Ce sont deux criminels dangereux qui ont fui Israël pour échapper à la justice», a déclaré un responsable de la police israélienne à Mako. Ce dernier assure qu’un responsable marocain se serait «rendu en Israël pendant environ une semaine» pour organiser cette extradition.

«L'arrestation d'Avitan il y a environ un an et demi a été effectuée à la lumière d'informations fournies à la police marocaine par la police israélienne. Avitan était l'un des principaux criminels de l'organisation criminelle d'Yitzhak Abergil», active dans le trafic de drogue et la mafia.

Détenu en résidence surveillée avec un bracelet électronique, Avitan a pu échapper il y a environ deux ans, à bord d’un yacht d'Ashkelon à Chypre, puis de là vers l’Espagne et le Maroc.

Il aurait réussi à obtenir la citoyenneté marocaine, après avoir payé des milliers d'euros au réseau israélien de falsification de documents géré par Beit Adah.

D’ailleurs, Jerusalem Post précise que «la citoyenneté marocaine de Beit Adah et d'Avitan sera révoquée».