Maroc/UE : Josep Borrell attendu à Rabat

Josep Borrel se prépare à effectuer une visite à Rabat. Le Haut Représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité est attendu, le 27 octobre au Maroc, indique le site d'information le360. «Une visite de travail axée sur le renforcement du partenariat entre l'UE et le Royaume», précise la même source.

Ce déplacement a été précédé, le 11 septembre, par un appel téléphonique entre le chef de la diplomatie des Vingt-sept et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Les deux responsables «ont abordé l’état d’avancement des relations Maroc-UE qui continuent de connaître une évolution satisfaisante à la faveur de la mise en œuvre de la Déclaration politique conjointe issue du Conseil d’Association du 27 juin 2019», annonçait la MAP.

Six jours après cette discussion, Bourita a eu, le 17 septembre, un entretien téléphonique avec le Commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, Oliver Varhelyi. A cette occasion, les deux hommes «ont convenu de travailler ensemble sur la manière dont l’UE peut contribuer à la reprise, y compris la diversification des instruments économiques et en s'intéressant à l'éducation, à l'énergie, à l'industrie et à l'agriculture», a révélé Varhelyi sur son compte Twitter.

Josep Borrel a pris ses fonctions aux commandes de la diplomatie européenne, le 1er décembre 2019. Il a déjà rencontré Nasser Bourita, le 29 janvier 2020 à Bruxelles.