Maroc : Me El Marouri accusé de se servir d’Akhbar Al Yaoum comme vache à lait

Depuis quelques jours, le torchon brûle entre la rédaction d’Akhbar Al Yaoum et les dirigeants de la société éditrice. Chargé de sa gestion administrative et financière, Younes Masskine a été démis de ses fonctions, rompant par ailleurs le silence sur ce départ forcé. Préférant réagir pour l’instant uniquement via les réseaux sociaux, le journaliste et directeur de publication qui a succédé à Taoufik Bouachrine a exprimé son manque de confiance envers l’avocat Abdelmoula El Marouri, membre de la défense de son ancien collègue. Il lui reproche notamment de l’avoir taxé d’être au service d’«agendas visant à porter atteinte au journal et à son fondateur en incarcération».

Youness Maskine souligne que la goutte ayant fait déborder le vase entre lui et les propriétaire de Média21, entreprise éditrice d’Akhbar Al Yaoum, serait une tentative de le «forcer à signer un contrat entre le quotidien et [El Marouri]», prévoyant de verser à ce dernier 6 000 dirhams par mois, alors qu'il avait exigé 10 000 dirhams. Lors d’une dernière communication entre l’avocat, Younes Masskine et l’épouse de Bouachrine, cette dernière aurait «menacé» le nouveau directeur du quotidien, s’il refuse de se plier «aux consignes».

Des versements injustifiés qui ravivent les tensions

En reprenant le poste de gérant de la société d’édition, Younes Masskine écrit s’être confronté à nombre de tensions et de désaccords, particulièrement en raisons de son «refus de perpétuer certains usages sans base juridique» ainsi que de sa «détermination à privilégier les intérêts du titre et de ses salariés». Le directeur de publication indique y avoir tenu, surtout que ce qui lui aurait été demandé «n’a de justification ni juridique ni objective», au moment où il dit être «conscient que les besoins quotidiens de dizaines de collaborateurs et de leurs familles sont tributaires des salaires de cette institution».

Face à cela, il souligne s’être vu demander de verser des traites et des honoraires difficiles à retracer. Il indique également que dans ces circonstances, Me El Marouri «est devenu un problème de plus, au lieu d’être un intermédiaire censé assurer une médiation». Plus loin, il indique que l’avocat aurait proposé à Soulaimane Raïssouni, également incarcéré, de se passer de la moitié de son salaire, en présentant l’idée comme étant une décision de l’administration d’Akhbar Al Yaoum. Younes Masskine, dit n’avoir pris en aucun cas une telle mesure.

«Ou vous laissez les choses suivre leur cour procédural administratif et juridique et je quitte mon poste dans le calme et le respect, ou vous avez le courage intellectuel de vous mettre sous les feux de la rampe, vous dites tout et vous n’oubliez rien à mon propos.» Younes Masskine

Contacté par Yabiladi sur ces questions, Me Abdelmoula El Marouri est resté injoignable depuis samedi. Pour sa part, une source proche du dossier a confirmé à Yabiladi que le directeur de publication démis de ses fonctions «tenait tête à certaines décisions des propriétaires de l’entreprise éditrice, en défense des droits des salariés et du fonctionnement du journal de manière prioritaire».

Les salariés d’Akhbar Al Yaoum montent à la charge

Samedi, les journalistes d’Akhbar Al Yaoum ont publié un communiqué, exprimant leur solidarité avec Younes Masskine. Dans leur annonce, ils promettent notamment de recourir «à toutes les options légales» pour défendre leurs droits sociaux. En effet, notre source souligne que Younes Masskine aurait «refusé l’idée qu’il y ait des baisses de salaires pour les journalistes et les personnes travaillant au sein d’Alkhbar Al Yaoum, tant qu’il était possible de les payer en totalité».

«Puisque l’aide à la presse est tombée entre temps, Younes était résolument contre l’idée de réduire les salaires. Mais maintenant qu’il est parti et que le ministère de tutelle a versé la totalité du soutien au fonctionnement dans le cadre de la crise sanitaire, les journalistes redoutent que d’ici la fin octobre, on touche à leurs droits sociaux au bénéfice des actionnaires et au détriment de la publication.» Source proche contactée par Yabiladi

Lorsqu’il a pris ses fonctions en avril dernier, Younes Masskine s’est vu également «tenu de verser des dividendes, mais lui estimait que la priorité était d’abord de couvrir l’ensemble des dettes du journal, notamment les frais d’impression et certains retard de paiements sur les salaires», nous indique encore notre interlocuteur. Selon lui, «il était illogique au regard du directeur de verser des bénéfices aux tenants de la société alors que cette dernière n’arrivait plus à payer tous ses frais de fonctionnement».

Dans l’enchaînement des tensions dont le départ forcé du gérant de l’entreprise est le dernier épisode, la rédactrice en chef d’Alyaoum24, Hanane Bakour, a exprimé son soutien à Younes Masskine. «Je n’ai jamais souhaité laver le linge sale de l'entreprise de manière publique. Mais cette, fois la question est différente, car elle est associée à un groupe professionnel qui signifie beaucoup pour moi, et à une famille qui a travaillé avec moi, et des lecteurs qui croyaient en l’expérience et en leur droit de connaître la vérité», a-t-elle déploré sur sa page Facebook.

Hanane Bakour rappelle qu’elle dirige encore le site qui a été revendu à Me Saâd Sahli, qui n’est autre qu’un proche collègue de Me El Marouri. Elle a indiqué assumer «toutes [ses] responsabilités jusqu’au bout». «Le jour de la fin de ma mission, après les démarches légales, j’annoncerai mon départ», a-t-elle ajouté, suggérant être parmi les prochains salariés à quitter l’aventure.