Sète : Un bateau en provenance de Nador refoulé après la découverte de cas suspects de la covid-19

Un ferry de la compagnie italienne GNV, liant les ports de Nador au Maroc et de Sète en France, n’a pas accosté comme prévu au niveau des côtes françaises, samedi en soirée. Pour cause, la police de l’Hérault dont relève cette zone a suspecté «un ou plusieurs cas de contaminations à la Covid-19 à bord». Selon des informations de France Bleu, le ferry inclut à son bord «entre 600 et 800 passagers».

«Au départ, le ferry-boat devait être détourné vers Gênes, en Italie, ce que ne confirme pas encore GNV», indique la même source, ajoutant ce dimanche matin que «le bateau serait au large». La compagnie maritime a seulement indiqué que «les gouvernements marocains et français sont en discussion pour trouver une solution».

Ce dimanche matin également, des voyageurs censés embarquer sur le bateau ont été vus, «toujours en train d’attendre sur le parking devant le port», ajoute encore le média français.

L’été dernier, les départs de certains bateaux assurant aussi la liaison entre l’Italie, la France et le Maroc ont également été marqués par quelques cafouillages, liés au contrôle sanitaire obligatoire en raison de la pandémie mondiale du nouveau coronavirus.