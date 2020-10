Relance du tourisme : Marrakech accueille un premier groupe de 160 touristes français

Un premier groupe de touristes français est arrivé samedi à l'aéroport international Marrakech-Menara et ce, après de longs mois de fermeture des frontières nationales due à la crise sanitaire induite par la pandémie du nouveau coronavirus.

Cet événement a été célébré en grande pompe, par l’organisation à l'initiative de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) en partenariat avec le Conseil régional dutTourisme (CRT) de Marrakech-Safi, d’une grande cérémonie et ce, en présence d'un aréopage de responsables et d'opérateurs touristique, le temps de réserver un accueil des plus chaleureux aux premiers hôtes qui ont choisi le Maroc pour leur séjour touristique.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le Directeur Général de l’ONMT, Adel El fakir, a souligné qu’il était important pour les professionnels du tourisme d’être là pour accueillir ces touristes, tout en assurant leur sécurité sanitaire.

Lui emboitant le pas, le président de la Confédération nationale du tourisme (CNT), Abdellatif Kabbaj, a dit toute sa satisfaction et sa grande joie de voir les touristes revenir au Maroc.

Cette cérémonie d’accueil des premiers clients du Club Med de Marrakech, rentre dans le cadre du plan de relance du tourisme national, élaboré par l’ONMT.