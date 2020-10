Polisario : Deux groupes sur place pour bloquer le passage d’El Guerguerate

Des membres du Polisario ont pénétré, cet après-midi, dans la zone du no-man’s land avec l’objectif de paralyser l’activité à El Guerguerate. Huit jeunes ont en effet installé une tente et pris des photos avec le drapeau du Front. Pour le moment, cette présence n’a eu aucune incidence sur le trafic des marchandises et des personnes entre le Maroc et la Mauritanie.

Qui est derrière cette action ? Pour l’heure, la confusion perdure. Un «comité sahraoui de la société civile» revendique, dans un message audio parvenu à Yabiladi, la paternité de cette opération. Cette instance serait proche de l’opposant Oulad Moussa (le cousin de feu M'Hamed Khaddad) de la direction du Polisario, un membre fondateur de l’Initiative sahraouie pour le changement.

Il y a deux semaines, les milices de Brahim Ghali avaient, d’ailleurs, interdit à leurs partisans de rejoindre les convois officiels à destination d’El Guerguerate, leurs enjoignant de rentrer dans les camps de Tindouf.

Cette version est contestée par un groupe appelé «comment libérer notre terre». Ses composantes ont même publié, sur des airs militaires, une vidéo avec seulement la photo de Brahim Ghali en tenue militaire, dans laquelle ils ont donné lecture à leur «communiqué n°1» annonçant la fermeture du passage. Ses membres accusent déjà des Marocains de les avoir attaqués dans une zone exclusivement sous le contrôle des forces de la MINURSO.