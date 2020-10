Maroc : 439 000 femmes en situation de chômage au second semestre 2020

Le volume des femmes en situation de chômage s'est établi à 439 000 personnes, soit 29,7% du volume global du chômage au deuxième trimestre 2020, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Les femmes restent plus touchées par le chômage que les hommes, avec des taux de chômage respectifs de 15,6%, contre 11,1% au second semestre 2019 et de 11,3% (contre 7,2%), indique le HCP dans une note sur la situation des femmes au marché du travail.

Dans les villes, leur taux de chômage est presque le double de celui des hommes, avec respectivement 23,3% et 13,2%. Par ailleurs, le HCP précise que plus de 7 femmes en chômage sur 10 (76,9%) sont âgées de moins de 35 ans et plus de 8 sur 10 (82,6%) sont diplômées.

L’analyse de la situation des femmes au marché du travail révèle ainsi une faible participation de ces dernières à l’activité économique. Aussi, le taux d'activité des femmes n'est que de 20,8%, contre 21,9 % au second semestre 2019, largement en deçà de celui des hommes (69,7%). Ce taux enregistre 23,9% en milieu rural contre 19,1% en milieu urbain.

La note du HCP souligne que les femmes en dehors du marché de travail, au nombre de 10,7 millions durant ce trimestre, représentent 79,2% de la population féminine âgée de 15 ans et plus (80,9% en milieu urbain et 76,1% en milieu rural).