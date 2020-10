Amine El-Khatmi, le Printemps républicain et les masques pur porc pour se protéger de l’islam

Amine El-Khatmi, membre fondateur du Printemps républicain et président du mouvement / Ph. Bruno Souillard

Loin d’être à leur première sortie islamophobe, des co-fondateurs du Printemps républicain ont récemment recommandé le port de masques pur porc, qui protégeraient de la covid-19, mais aussi de l’islam. Epinglé sur les réseaux sociaux, un échange entre Laurent Bouvet et Antoine Kowalski reprend ainsi une ancienne blague raciste circulant au sein des plateformes identitaires aux Etats-Unis, avant d’être cuisinée à la sauce républicaine française.

Conseil des sages de la laïcité murmurant à l'oreille du Président @EmmanuelMacron : des masques en porc pour "se protéger de l'islam" et "aller à la mosquée". On se croirait revenu au temps de l"humour" du site d'#extrêmedroite Occidentalis. pic.twitter.com/lv2bEUfbTY — Isabelle Kersimon (@KersimonIsa) October 8, 2020

Pourtant, le Printemps républicain ne s'est pas ému des propos d'extrême droite qui contreviennent à sa «Charte des valeurs républicaines» incluant douze engagements «pour faire vivre la République au quotidien». Parmi les principaux points de ce texte, le «refus de toutes alliances identitaires», la «lutte contre le communautarisme», la «lutte contre le racisme, l’antisémitisme, et la haine anti LGBT».

«Pour nous, le combat contre le racisme, l’antisémitisme ou tout autre préjugé à raison du sexe, de l’origine, de la couleur de la peau, de l’orientation sexuelle, de la religion ou de la culture est sans répit ni repos», lit-on par ailleurs sur le manifeste du mouvement créé en 2016. Ce texte fondateur va même plus loin, estimant que «toute discrimination à raison de l’identité de la personne est par définition antirépublicaine et anti-laïque».

Des manifestes socialistes pour des discours d’extrême droite

Mais l’ancien élu socialiste d’Avignon et actuel président du mouvement, Amine El-Khatmi, semble avoir du mal à remettre ses troupes sur les rails d’une laïcité forte de ses valeurs de non-discrimination et de non-assignation. Sur ses réseaux sociaux, il ne s’est en effet pas exprimé sur les saillies racistes et islamophobes de ses compères.

Début octobre et après le discours du président Emmanuel Macron au sujet du projet de loi contre le séparatisme, Laurent Bouvet a d’ailleur été cité par El-Khatmi, qui s’est exprimé en faveur des propositions de l’Elysée. Il s’est même félicité de «la référence à l’insécurité culturelle théorisée par Laurent Bouvet» qui «est bienvenue» dans l’intevention du chef d’Etat.

Les discours doivent toujours être suivis d’actes mais les mots posés par @EmmanuelMacron aujourd’hui contre le séparatisme vont dans le bon sens. La référence à l’insécurité culturelle théorisée par @laurentbouvet est bienvenue. Maintenant, aux actes ! #LaRépubliqueEnActes — Amine El-Khatmi (@Amk84000) October 2, 2020

Contacté par Yabiladi pour s’exprimer sur les dernières sorties de Laurend Bouvet, renvoyant aux relents antisémites des années 1930 dans l’Allemagne nazie, l’ancien élu franco-marocain n’aura pas répondu à nos sollicitations écrites. La question de savoir s’il considère, en tant que président du Printemps républicain, qu’il serait normal d’assimiler une religion et ses pratiquants à une pandémie mortelle restera ainsi sans réponses.