Maroc : Le ministère de la Santé veut assurer un stock suffisant de vaccins anti-Covid19

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb a souligné, vendredi à Rabat, que son département déployait tous les efforts pour assurer un stock suffisant de vaccins anti-Covid19, après l'achèvement des essais cliniques et la mise en vente sur le marché mondial.

Dans une déclaration à la MAP, Ait Taleb a indiqué que le ministère travaillait sur un ensemble de mesures en vue de généraliser la vaccination anti-Covid19 sur toutes les régions du Maroc, en attendant que l'efficacité de l'un des vaccins en phases finales des essais cliniques soit prouvée.

A cet égard, il a fait savoir que le ministère de la Santé a organisé, jeudi, une journée d'études, à laquelle plusieurs cadres du ministère ont pris part, pour s’arrêter sur le degré de préparation du pays et sa capacité à mener une éventuelle campagne de vaccination contre le coronavirus, en plus d'élaborer des visions stratégiques pour réussir cette opération dans les provinces.

Le ministre de la Santé a également rappelé la signature par son département de deux accords de partenariat et de coopération avec le laboratoire chinois Sinofarm, visant à associer le Maroc aux essais cliniques de vaccination contre le nouveau coronavirus et à lui assurer un stock suffisant de vaccins, en plus d'un mémorandum d'entente pareil avec le groupe AstraZeneca, à travers la société russe Ir-Farm.

Dans un autre registre lié plus directement à la situation épidémiologique du Maroc, Khalid Ait Taleb a souligné que les patients covid+ en réanimation demeurent la principale source d'inquiétude, notamment avec le manque de cadres de santé en général. Il a noté toutefois que le nombre de ces cas occupent actuellement 24% de la capacité d'accueil en réanimation à l'échelle nationale (2 800 lits), ce qui en deçà du seuil critique de 65%.

Le ministre a en outre relevé l’importance de soutenir et d'accompagner le personnel de santé dans cette conjoncture actuelle, en attendant l'élaboration d'une stratégie bien définie pour doter ce secteur en ressources nécessaires, dans le cadre d'un statut particulier de la fonction publique, attractif et motivant.