Franz Von Dombay, l’orientaliste et diplomate autrichien qui voulait écrire l’histoire du Maroc

Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le Maroc entretient des relations économiques et commerciales florissantes avec les pays européens. Avec le sultan Mohamed Ben Abdellah au pouvoir, le pays s’ouvre sur le commerce européen et établit des relations diplomatiques avec plusieurs pays, dont les États-Unis.

Pendant son règne, le sultan dépêche un de ses émissaires à Vienne, pour présenter ses condoléances à l’Empereur du Saint-Empire Joseph. Outre ses objectifs diplomatiques, la visite a été le début d'une aventure pour l'orientaliste autrichien Franz Von Dombay.

Né à Vienne, Dombay était l'un des rares hommes à venir au Maroc aux côtés de l'envoyé du sultan et pacha de Tanger, Mohammed Ibn Abdel Malik.

La visite du Pacha a également été consacrée à la signature d'un traité de paix et d'amitié entre les deux nations, ainsi qu'à un accord commercial. En avril 1783, quelques mois après l'arrivée de l'ambassadeur du Maroc à Vienne, le traité est conclu et Dombay est envoyé à Tanger comme consul et traducteur impérial.

Un ouvrage sur le vocabulaire et la grammaire de la darija

Mais une fois au Maroc, Dombay est intrigué par l'histoire et la langue du pays. En plus de ses fonctions, l'orientaliste a mené ses recherches sur la langue orientale, avec un accent sur la darija. Selon Norman A. Stillman, professeur agrégé d'histoire et d'arabe à l'Université d'État de New York, Dombay «a continué à poursuivre son intérêt universitaire», tout au long de sa résidence au Maroc.

«Au Maroc, il a non seulement approfondi sa connaissance de la littérature arabe, mais s'est aussi intéressé à la vie intellectuelle contemporaine», écrit Stillman dans un article intitulé «A New Source for Eighteenth-Century Moroccan History in the John Rylands University Library of Manchester : The Dombay Papers».

Pour l'historien, l'orientaliste autrichien a employé un taleb (petit savant) pour l'aider à acheter des manuscrits et à copier des livres arabes. Dombay s'est beaucoup intéressé au Maroc et à sa langue parlée au point qu'il a rédigé une étude détaillée sur le sujet.

«À ce jour, son œuvre scientifique la plus célèbre est sa ‘Linguae Mauro-Arabicae juxta vernaculi idiomatis usum. Accessit vocabularium Latino-Mauro-Arabicum’ (Vienne, 1800)», qui a étudié le vocabulaire et la grammaire de la darija marocaine.

L'histoire du Maroc, un projet inachevé

Outre la langue, Dombay était également intéressé par l'histoire du royaume, sa carte politique et ses dirigeants. Selon Stillman, le natif de Vienne avait un gros projet alors qu'il résidait au Maroc. Traduisant des livres et des manuscrits sur l'histoire du Maroc, Dombay envisageait «d'écrire une histoire du Maroc du milieu du XIVe siècle jusqu'à la fondation de la dynastie alaouite».

Mais il est mort avant de réaliser son plan, laissant derrière lui une grande partie de ses travaux sur le Maroc. Stillman indique que les travaux du diplomate comprenaient notamment «une traduction d'al-Qirtds al-Saghir, une incarnation arabe du Rawd al-Qirtds d'Ibn Abl Zar, une chronique couvrant les règnes des dirigeants marocains d’Idriss Ier (788- 91) au mérinide Abu Sa'ld 'Uthman (1310-31), une histoire de la dynastie alaouite de 1654 à 1799, et une édition et traduction du Tuhfat al-Anb wa Nuzhat al Labib, un adab éclectique traité d'Abu Madyan al-Fasi (mort en 1768)».

Selon l’«Histoire de l'étude de la langue arabe en Europe» de Youssef Jera, l’orientaliste autrichien a également laissé derrière lui un «Geschichte der Scherife von Marocco» sur l’histoire des nobles marocains, ainsi qu’un autre livre sur la monnaie du royaume.

Dombay a quitté le Maroc en 1787 après avoir été nommé à l'ambassade d'Autriche à Madrid. Il retourne plus tard à Vienne, où il décède le 21 décembre 1810, sans achever son projet sur le royaume chérifien.