Botola D2 : Le MAS promu en première division

Le Moghreb association sportive de Fès (MAS) a validé, vendredi, son billet de retour en Botola Maroc Télécom D1 après sa victoire (2-0) face au Widad Sportive Témara lors de la 30e et dernière journée du championnat D2.

Les protégés de l'entraineur Abdellatif Jrindou se sont montrés déterminés, depuis le début du match, à reprendre, après quatre ans d'absence, leur place parmi l'élite du football national et exaucé le vœu des fans, des dirigeants du club et de l'ensemble des fassis. Les Jaune et Noir ont exercé, dès l'entame du match un pressing très haut pour atteindre les filets de but de l'adversaire et libéré les joueurs et les fans, mais le score est resté inchangé à la mi-temps.

Il a fallu attendre la 57ème minute pour voir Mohammed El Janati inscrire le premier but du club fassi sur penalty, avant que son coéquipier Abdeladim khadrouf n'enfonce le clou en inscrivant le but libérateur à la 92ème minute. Le MAS accompagnera le Sporting Club Chabab Mohammédia (SCCM), qui a décroché également son billet d'accès en première division, en battant le TAS (3-1).