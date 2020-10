Les 16 arrondissements de Casablanca publient leur rapport de gestion

La Commune de Casablanca, composée de 16 arrondissements, a publié ce vendredi son rapport de gestion relatif à la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Lors de cette période, «16 sessions (des conseils d’arrondissements, ndlr) se sont tenues, avec pas moins de 68 points inscrits à l’ordre du jour. Deux sessions extraordinaires ont également été organisées, avec 5 points à leurs ordres du jour», explique le rapport.

Ainsi, durant cette période de sept mois, 333 activités culturelles et éducationnelles qui ont été organisées, 151 spectacles théâtraux, 11 soirées de poésie, 65 matinées en faveur des enfants et 22 festivals divers.

Les 16 arrondissements de Casablanca ont aussi accordé 1 025 autorisations d’exploitations d’espaces sportifs, et 88 manifestations et compétitions sportives ont été organisées, en plus de 5 courses sur route. De plus, les arrondissements ont fourni 6 280 équipements et tenues de sport et ont récompensé pas moins de 34 sportifs de talent et de renom.

Quant aux services de proximité, le rapport évoque 69 activités sociales avec 598 personnes ayant bénéficié des programmes de lutte contre l’analphabétisme. De plus, 1 930 enfants sont inscrits dans les crèches et maternelles, et 617 personnes à mobilité réduite ont reçu des fauteuils roulants.

Les arrondissements de Casablanca ont mis distribué 1 257 096 médicaments et injections pour les personnes diabétiques, effectué 12 000 contrôles sanitaires et mené 45 000 interventions, contre les insectes et animaux nuisibles et environ 6 600 contre les chiens et autres animaux errants.

Pour ce qui est des services administratifs, les services d’état-civil fournis via le guichet électronique (programme Watiqa) ont reçu 2 549 demandes ont été déposées alors que 1 628 ont été traitées.

Il s’agit notamment de 710 autorisations pour l’urbanisme, 476 permis d’habiter et 1 051 autorisations d’aménagement, 1 405 autorisations d’exercer qui ont été délivrés. Le rapport évoque aussi la réception de 2 637 plaintes, dont 1 084 sont en cours de traitement.

Enfin, les 16 arrondissements précisent que lors de cette période, «32 201 Marocain(e)s sont né(e)s et 9 427» personnes sont morts à Casablanca.