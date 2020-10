Tanger : Bras de fer entre une élève et une école aux 625 000 DH de frais de scolarité

Les bras de fer entre écoles privés et parents d’élèves se poursuivent. A Tanger, une école privée a ainsi exigé d’un parent de régler un montant de 625 000 dirhams de frais d'inscription et de scolarité de sa fille pour l’année scolaire en cours, après avoir été sommé par un tribunal d’inscrire la jeune enfant.

Les faits datent, en effet, du début de la rentrée scolaire. Le père, Tarek E., procède à la réinscription de sa fille mais est surpris du refus de l’établissement qui lui remet son argent. Il saisit alors la justice en référé pour forcer l’inscription de sa fille et obtient gain de cause.

La cour ordonne ainsi à l’école d’inscrire Khadija E. en grande section, sous menace d’une amende de 500 dirhams pour chaque jour de retard. Face aux tergiversions de l’école, qui évoque les difficultés à appliquer la décision, le père de l’enfant saisit un huissier de justice. Mais lundi dernier, un courrier de l'école a été envoyé Tarek E., l’informant qu’elle «procédera à l’inscription» de l’enfant à partir de la date de réception de la lettre.

«Comme les classes actuelles sont déjà remplies et que le protocole sanitaire arrêté par les autorités de tutelle contraint au respect strict de la distanciation sociale et de se conformer à une capacité d’accueil maximale par salle de classe, l’école est donc obligée d’ouvrir une nouvelle classe dédiée exclusivement à votre fille», écrit l’établissement dans le courrier consulté par Yabiladi.

Et d’annoncer que l’école a «d'ores et déjà procédé à l'embauche d’une nouvelle enseignante française et d'une nouvelle enseignante expérimentée de la langue arabe qui vont prendre leur fonction à partir de jeudi».

«Il va sans dire que le coût de cette nouvelle classe, dédiée exclusivement à votre fille ne pourra pas être réparti comme d’habitude entre plusieurs familles et sera par conséquent facturé entièrement à vous. Ainsi, les frais de scolarité annuels pour cette année scolaire seront de six cent vingt-cinq mille dirhams (625 000 dhs), payables en une, trois ou 10 échéances selon le règlement financier joint au dossier d’inscription qui vous est transmis avec le présent courrier», lui annonce-t-on.

«Nous attendons Khadija le jeudi à 13h45 pour son premier jour de classe», conclut le courrier, en priant le père de «retourner dès le lendemain de la date de réception du présent courrier le dossier d’inscription de Khadija», muni de son règlement des frais d’inscription et des frais de scolarité calculés selon le mode de règlement choisi.

Dans des déclarations à la presse, le père a dénoncé des «conditions handicapantes» destinées à le pousser à inscrire son enfant ailleurs. Pour lui, le courrier de l’école et son attitude «bafouent de manière flagrante le principe d'égalité des chances». Il dénonce également la «négligence», l’«insouciance» et la «discrimination» entre sa fille et le reste de ses camarades de classes.