Tout savoir sur le service de la traduction certifiée

Une traduction certifiée peut être nécessaire dans diverses situations de la vie. On a surtout recours à cette traduction lors de :

· La présentation de documents à un consulat ou une ambassade d'un pays étranger ;

· L’emploi dans une entreprise étrangère ou un stage ;

· Le mariage, le divorce ou les arrangements funéraires ;

· La préparation d'un contrat avec des partenaires étrangers qui nécessite la traduction des titres de propriété ;

· L'organisation de la certification des produits importés de l'étranger ;

· L'admission à la formation et au développement professionnel à l'étranger.

Contrairement aux traductions standard et officielles, la certification signifie que le traducteur est qualifié pour faire le travail. Les informations suivantes doivent obligatoirement figurer sur le document de texte fini :

· Le nom complet du traducteur qui a effectué le travail ;

· Les données de base du diplôme confirmant l'enseignement linguistique supérieur ;

· La date d’obtention de qualification ;

· La signature de traducteur.

Dans certains cas, les autorités de contrôle exigent également que les données répertoriées soient exécutées dans une langue étrangère. Des copies peuvent être tirées des formulaires préparés dans la forme appropriée et certifiées par le traducteur.

Comment le texte final est rédigé ?

Les exigences relatives à la préparation d'une traduction certifiée varient selon l'agence à laquelle les documents seront soumis. La première étape consiste à découvrir les nuances et à consulter un spécialiste de l'agence de traduction. Les sociétés fiables apposent toujours l'empreinte originale de la société sur la traduction terminée. Le document fini est certifié par le chef de service et le spécialiste qui a préparé le texte. Il est important de comprendre qu'une traduction certifiée doit porter le sceau d'une agence spécialisée, la signature du traducteur étant suffisante pour en confirmer l'authenticité.

Chaque texte rédigé par une agence de traduction est inscrit dans le registre interne de la société et y est stocké sous un certain numéro. Cette prudence permet, en cas de situations litigieuses, de trouver rapidement la bonne copie. Au cas où le propriétaire perdrait une traduction certifiée prête, celle-ci peut être facilement restaurée. Aujourd'hui, ces services sont très demandés, car les entreprises et l'éducation entrent sur le marché international universel. Les études, le développement professionnel et le travail à l'étranger deviennent de plus en plus accessibles.

La certification par un notaire

Dans notre pays, seule une traduction certifiée conforme peut être attestée par un bureau notarial. Le notaire ne confirme que la signature du traducteur, et non le texte lui-même. Il n'a pas les connaissances nécessaires et ne peut assumer la responsabilité du contenu. Toutefois, en raison de son autorité, il est en droit de confirmer que le travail a été effectué par un traducteur véritablement agréé possédant les compétences et les connaissances nécessaires. Avant de certifier le document, le spécialiste identifie le traducteur, trouve la confirmation de son statut dans le registre et certifie sa signature. Le coût des services dépendra des particularités du texte, de l'urgence de la traduction certifiée et de la grille tarifaire de l'office.

Vous pouvez vous passer de certification lorsque des textes simples, plutôt que des documents importants, sont traduits. Une traduction ordinaire peut être commandée, par exemple, lors de l'exécution d'un CV en langue étrangère, de la préparation d'une lettre, d'étiquettes de marchandises, de manuels et bien d'autres choses encore. Quant aux organisations internationales, aux sociétés étrangères, aux consulats - ils n'accepteront les passeports, les brevets, les relevés bancaires, les contrats et les rapports qu'avec une apostille de traduction certifiée.