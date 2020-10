Espagne : Le gouvernement Sanchez réagit à l’annulation des visites de Felipe VI à Ceuta et Melilla

Le projet avorté des visites, annoncées début juillet, du roi Felipe VI à Ceuta et Melilla continue d’alimenter le débat politique en Espagne. Sous le feu des critiques par l’opposition de la droite plurielle, le gouvernement a fini par donner au PP, Vox et Ciudadanos de nouvelles armes pour l’attaquer.

Dans une brève réponse à une question écrite, publiée le mercredi 7 octobre, de la sénatrice, Pilar Milagros Rojo Noguera (PP), l’exécutif Sanchez affirme que «rien n'indique que les visites du roi et de la reine, dans les villes autonomes de Ceuta et Melilla, aient été programmées par la Palais royal».

Une sortie que la parlementaire a dénoncée. «Le gouvernement montre qui commande son agenda dans les relations avec le Maroc», soulignant que l’exécutif «a cédé aux exigences du roi du Maroc sur les villes autonomes de Ceuta et Melilla».

Vox, pour sa part, voit dans la réponse de l’exécutif «des signes clairs» que «le gouvernement socialo-communiste veut fixer l’agenda du roi pour ne pas irriter ni ses partenaires indépendantistes (une référence aux partis Catalans, ndlr) ni son voisin et ami, le Maroc».

La colère des partis de la droite ne s’explique pas uniquement par l’annulation de la visite de Felipe VI à Ceuta et Melilla à cause de supposées «pressions» de Rabat. Le 25 septembre, le monarque n’a pas présidé la traditionnelle cérémonie, tenue à Barcelone, de remise des diplômes à la nouvelle promotion des juges. Une première dans l’histoire de la démocratie en Espagne qui a fait bondir l’opposition et l’association des magistrats proche de la droite, accusant Sanchez de se plier, ainsi, aux dictats des formations catalanes indépendantistes qui ne souhaitent pas voir le roi se rendre dans la capitale de la région.

Après la levée du confinement, le roi Felipe VI a effectué une tournée dans les 17 régions que compte l'Espagne.