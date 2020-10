Union africaine : Un seul Marocain encore en lice pour présider une commission

Le journal saoudien Elaph révèle que presque toutes les candidatures marocaines pour huit commissions de l’Union africaine ont été recalées, y compris celle de Hassan Abouyoub qui était pressenti pour succéder à l’Algérien Smail Cherghui à la tête de la Commission Paix et Sécurité.

Seul Mohamed Sadiki, l’actuel secrétaire général au ministère de l’Agriculture, est encore en lice pour la Commission de l’Agriculture. Néanmoins, ses chances paraissent minimes face à la concurrence de la représentante de l’Angola, Josefa Sacko, qui souhaite briguer un second mandat.

La même source affirme, par ailleurs, que la Commission chargées d’examiner les dossiers des postulants à rejeter tous les noms ayant une double nationalité.

La Commission africaine se compose de huit commissions. Leur répartition «reflète et respecte les principes de la représentation géographique régionale équitable, de la représentation des différents systèmes juridiques du continent et de la représentation équitable des deux sexes», précise l’alinéa 3 de l’article 3 de son statut. Par ailleurs, l’alinéa 2 du même article précise que la Commission «ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même Etat membre».

La liste des huit commissaires de l’UA sera annoncée lors du prochain sommet de l’organisation continentale, prévu au début de 2021.

Le Maroc a adhéré à l’Union africain en janvier 2017.