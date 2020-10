Islamologie : Le Prix Mohammed Arkoun décerné à la Fraco-égypto-marocaine à Yakota Gobran

Le Prix Mohammed Arkoun de la meilleure thèse en islamologie a été décerné, mardi à Paris, à Yakota Gobran, française d'origine égypto-marocaine, pour sa thèse en histoire, sociétés et civilisations.

Intitulée «L'autorité ash'arite au Ve/Xie siècle. Attributs divins et statut du Coran au cœur des débats contre les mu‘tazilites et les ḥanbalites dits anthropomorphistes», elle a été soutenue le 2 décembre 2019 à l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO).

Le prix, soutenu par la Fondation Mohammed Arkoun pour la paix entre les cultures, a été décerné lors d’une cérémonie organisée à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisation (Bulac), dans le cadre de la 7e édition du Prix de thèse Moyen-Orient et mondes musulmans, qui regroupe plusieurs prix attribués à des jeunes docteurs ayant soutenu leur thèse en lettres et sciences humaines et sociales entre 2017 et 2019.

Ce prix, organisé conjointement par l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) et le Groupement d'intérêt stratégique Moyen-Orient et mondes musulmans, récompense des thèses qui sont «au cœur de la recherche la plus novatrice et permettant de mieux comprendre aujourd'hui les mondes musulmans», soulignent les organisateurs.

L’objet des recherches de Yakota Gobran, docteure en histoire, sociétés et civilisations, rattachée au Centre de recherches Moyen-Orient Méditerranée, a consisté à remettre en cause la représentation de la sphère religieuse bagdadienne propre au XIe siècle abbasside héritée des travaux de l’islamologue Georges Maksidi (1920-2002).