Gavialimimus almaghribensis, un reptile marin ancien nouvellement découvert au Maroc

Un spécimen fossilisé, retrouvé dans une mine de phosphates du bassin d'Oulad Abdoun, près de Khouribga et inscrit dans les collections du Musée d'histoire naturelle de Marrakech à l'Université Cadi Ayyad, a permis de découvrir une nouvelle espèce de mosasaures ayant vécu au Maroc.

Baptisé Gavialimimus almaghribensis, ce reptile marin ancien a été identifié et catalogué par une équipe internationale menée par Catherine Strong, une étudiante à la maîtrise à l’Université canadienne de l’Alberta, sous la supervision du paléontologiste et professeur à la faculté des sciences, Michael Caldwell.

Qualifié de «cousin lointain» des crocodiles, cette espèce parcourait les océans il y a de 72 à 66 millions d’années, à la fin du Crétacé. Si plus d’une douzaine d’espèces ont été jusqu’à présent découvertes, Gavialimimus almaghribensis se démarque du reste de sa famille.

Un reptile marocain différent de ses cousins

En effet, le spécimen étudié a été composé d'«un crâne articulé, complet à l'exception du chondrocranium, des mandibules partielles gauche et droite, un quadratum droit partiel et d'autres matériaux crâniens (ptérygoïdes) et post-crâniens désarticulés (humérus et vertèbres)», détaille l’étude publié fin septembre. A elle seule, la tête du Gavialimimus Almaghribensis faisait près d’un mètre, avec des dents acérées intercalées.

«Les phosphates Maastrichtien du Maroc enregistrent un assemblage très diversifié de nombreux genres de mosasaure de nombreux sous-familles. Cette étude s'appuie sur notre connaissance de cette diversité via la description et l'analyse d'un nouveau spécimen de mosasaure (MHNM.KHG.1231) du Maroc, constitué de matériel crânien relativement complet et post-crânien isolé», explique l’étude.

Bien que les dents de ce spécimen suggèrent d'abord une référence au Platecarpus, un genre éteint de reptiles marins de la famille des mosasaures ayant vécu au Crétacé supérieur, l’étude précise qu’un examen plus approfondi de cette nouvelle espèce et d'autres présentant une morphologie dentaire similaire permet de rejeter cette thèse.

«En raison de son crâne unique - avec des caractéristiques sans équivoque telles qu'un museau très allongé, des narines fortement rétractées et une grande fenestrae supratemporale, nous proposons que MHNM.KHG.1231 représente un nouveau genre et une nouvelle espèce de mosasaure», avance-t-on.

Un museau long pour attraper des proies en mouvement rapide

Et d’ajouter que «le museau allongé de Gavialimimus almaghribensis fournit également un aperçu de la "vraie" rétraction narienne externe chez les mosasaures, contrairement à la façon dont la ‘rétraction narienne’ est généralement mais incorrectement interprétée dans de nombreuses études sur l'évolution des mosasaures et des varanoïdes».

Citée par un communiqué de l’université, relayé par les médias, Catherine Strong a expliqué qu'il existe des preuves que chaque espèce de lézard marin géant montre des adaptations pour différentes proies ou styles de prédation. «Pour certaines espèces, ces adaptations peuvent être très importantes, telles que le museau extrêmement long et les dents imbriquées de Gavialimimus, que nous proposons comme une aide pour attraper des proies en mouvement rapide», a-t-elle déclaré.

«Le Maroc est un endroit incroyablement bon pour trouver des fossiles, en particulier dans ces mines de phosphate, a-t-elle rappelé. «Ces phosphates eux-mêmes reflètent des sédiments qui auraient été déposés dans des environnements marins, et il y aurait donc beaucoup de mosasaures là-bas», a-t-elle conclu.

Si le Spinosaurus aegyptiacus, découvert grâce à des ossements fossiles dans le Kem Kem, rôdait dans les rivières du Maroc, le Gavialimimus almaghribensis hantait, lui, les océans.